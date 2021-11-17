На Полтавщині вилучили майже 2 000 літрів «пальонки»

Понад 1980 літрів фальсифікату виявили та вилучили поліцейські Полтавщини під час обшуків. Про це повідомила пресслужба поліції.
За попередньою інформацією слідства, з метою виявлення та документування фактів незаконного виготовлення та збуту спиртової та алкогольної продукції на території області, упродовж листопада слідчі провели ряд санкціонованих обшуків. У результаті яких вони виявили та вилучили понад 1980 літрів продукції, розлитої у скляні пляшки різних брендів.
Тривають слідчі дії.
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