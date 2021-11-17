На Полтавщині вилучили майже 2 000 літрів «пальонки»

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Понад 1980 літрів фальсифікату виявили та вилучили поліцейські Полтавщини під час обшуків. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, з метою виявлення та документування фактів незаконного виготовлення та збуту спиртової та алкогольної продукції на території області, упродовж листопада слідчі провели ряд санкціонованих обшуків. У результаті яких вони виявили та вилучили понад 1980 літрів продукції, розлитої у скляні пляшки різних брендів.

- За фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст.204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення, - розповів Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.

Тривають слідчі дії.



