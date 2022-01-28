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Надзвичайні новини, Полтавщина

Продавали неіснуючі ялинки: викрили псевдо-власників онлайн-магазинів

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 270

 

Після передплати покупців кидали в «чорний список»

28 січня пресцентр поліції Полтавщини повідомив про те, що викрили 23-річних шахраїв, які на сайтах онлайн-магазинів пропонували товари на умовах часткової передоплати або повного розрахунку на банківську карту. В асортименті були різні непродовольчі товари: від наборів інструментів і техніки до новорічних ялинок. Один з них житель Харківщини, а двоє - Полтавщини. Правоохоронці відкрили справи за ч.3 ст.190 ККУ (шахрайство).

Оперативники кіберполіції разом із слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів з'ясували, що шахрайські інтернет-магазини рекламували через соціальні мережі.

- Щоб уникнути викриття, мобільний номер клієнта спільники одразу після вдалої угоди додавали до «Чорного списку», блокуючи його можливість зв’язатися з продавцем, - повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Під час обшуків за адресами проживання, поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, більше десятка мобільних телефонів, понад пів сотні банківських карток, флеш-накопичувачі, понад десяток сім-карт різних операторів мобільного зв’язку, готівку в національній та іноземній валюті. Одному з фігурантів уже вручили підозру у шахрайстві, іншим готують матеріали для повідомлення про підозру.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: шахрайство
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