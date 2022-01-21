«Омікрон» вже у Кременчуці, але підтвердити це поки що немає можливості

За словами віцемерки Ольги Усанової, тест-системи для визначення «Омікрону» вже замовили і вони будуть у місті найближчим часом
Міський голова Віталій Малецький на 100% впевнений, що штам COVID-19 «Омікрон» вже у Кременчуці, адже люди стали більше подорожувати між регіонами. Проте технічної можливості підтвердити це поки що немає, адже в місті відсутні потрібні тест-системи.
Вона додала, що тести вже замовили і очікують на них найближчим часом.
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