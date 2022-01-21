«Омікрон» вже у Кременчуці, але підтвердити це поки що немає можливості

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 495 Коментарів: 2

За словами віцемерки Ольги Усанової, тест-системи для визначення «Омікрону» вже замовили і вони будуть у місті найближчим часом

Міський голова Віталій Малецький на 100% впевнений, що штам COVID-19 «Омікрон» вже у Кременчуці, адже люди стали більше подорожувати між регіонами. Проте технічної можливості підтвердити це поки що немає, адже в місті відсутні потрібні тест-системи.

- У Кременчуці «Омікрон» не зафіксований, - розповіла віцемерка Ольга Усанова. - Але в Україні він реєструється в декількох обастях. Наразі ми зв'язалися з Полтавою, у них теж немає тест-систем для діагностики «Омікрона».

Вона додала, що тести вже замовили і очікують на них найближчим часом.