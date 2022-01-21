На Полтавщині в аваріях загинув пішохід, а пасажирка отримала травми

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Поліція Полтави розслідує обставини двох аварій 20 січня, у яких загинув пішохід та травмована пасажирка. Про це повідомило Полтавське районне управління поліції.

Близько 17.00 в селі Калашники 25-річний водій автомобіля Renault Sandero наїхав на пішохода. У результаті ДТП 59-річний місцевий житель отримав травми, від яких помер на місці події.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Цього ж дня о 19.00 у Полтаві (на перехресті вулиць Європейської та Серьогіна) зіткнулися два легковики – Ford Focus, під керуванням 34-річного водія, та Kia Sorento, за кермом якого їхав 55-річний водій.

В аварії тілесні ушкодження отримала 52-річна пасажирка автомобіля Kia Sorento, яку доставили до лікарні.

Наразі слідчий, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.