Навіщо кременчужанам бустер та яка вакцина ефективніша

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 843 Коментарів: 1

Статистика показує, що з часом ефективність усіх вакцин від COVID-19 знижується. На ефективність вакцин впливає поява нових мутованих штамів коронавірусу, як «Омікрон». Про це інформує Полтавська обласна державна адміністрація

Бустерна доза дозволяє поновити ефективність вакцин проти COVID-19. Найкращі результати демонструють бустерні дози мРНК-вакцинами після щеплення двома дозами вакцин.

Згідно з британським дослідженням, ефективність двох доз вакцини проти «Омікрону» швидко знижується. Вже через 15 тижнів після другої дози ефективність вакцини Comirnaty/Pfizer, оцінюють у 34-37%. Після бустерної дози вакциною Pfizer, вона збільшилася до 71,4% для тих, хто попередньо отримав 2 дози AstraZeneca, та до 75,5% для тих, хто вже отримав 2 дози Pfizer.

Чилійські дослідники показали, що введення третьої дози вакцини AstraZeneca або Pfizer після двох доз вакцини CoronaVac/Sinovac дає кращий захист від COVID-19 ніж три дози вакцини CoronaVac.

В Україні рекомендується вводити бустерну дозу вакцин людям старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому.