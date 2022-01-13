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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Навіщо кременчужанам бустер та яка вакцина ефективніша

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 843 Коментарів: 1

 
Вся справа в «Омікроні»

Статистика показує, що з часом ефективність усіх вакцин від COVID-19 знижується. На ефективність вакцин впливає поява нових мутованих штамів коронавірусу, як «Омікрон». Про це інформує Полтавська обласна державна адміністрація

Бустерна доза дозволяє поновити ефективність вакцин проти COVID-19. Найкращі результати демонструють бустерні дози мРНК-вакцинами після щеплення двома дозами вакцин.

Згідно з британським дослідженням, ефективність двох доз вакцини проти «Омікрону» швидко знижується. Вже через 15 тижнів після другої дози ефективність вакцини Comirnaty/Pfizer, оцінюють у 34-37%. Після бустерної дози вакциною Pfizer, вона збільшилася до 71,4% для тих, хто попередньо отримав 2 дози AstraZeneca, та до 75,5% для тих, хто вже отримав 2 дози Pfizer.

Чилійські дослідники показали, що введення третьої дози вакцини AstraZeneca або Pfizer після двох доз вакцини CoronaVac/Sinovac дає кращий захист від COVID-19 ніж три дози вакцини CoronaVac.

В Україні рекомендується вводити бустерну дозу вакцин людям старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому.

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Автор: Альбіна Євладенко
Теги: вакцинація коронавірус бустерна доза
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Коментарі: 1

200
ТимТимыч:
Сьогодні, 18:18

Если бы вакцина была такой хорошей и полезной, то зачем:
а) её так настойчиво рекламируют?
б) навязывают принудительно?
в) лишают человека возможности получить средства для проживания путём увольнения/отстранения с работы и, возможно, обрекая на голодную смерть?
Это всё ещё такая извращенная форма "заботы"?


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