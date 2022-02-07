У Кременчуці на COVID-19 хворіє багато дітей – вони потрапляють у лікарню

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 854 Коментарів: 2

До цього цього не було

Відмінною особливістю третьої хвилі коронавірусу є те, що на цю інфекцію у Кременчуці хворіє і потрапляє у стаціонар багато дітей (раніше вони інфікувалися набагато рідше або переносили недугу безсимптомно). За словами віцемерки Ольги Усанової, станом на 7 лютого у дитячій лікарні лежить 53 дитини з підтвердженим діагнозом COVID-19, із них 29 – кременчужани, а 24 – це мешканці Горішніх Плавнів, Козельщини, Глобиного тощо.

- Слава богу, ні в кого немає тяжкого перебігу хвороби. Але у нас за весь час пандемії не реєструвалося такої великої кількості дітей на стаціонарному лікуванні, - прокоментувала пані Усанова.

На стаціонарному лікуванні у нашому місті зараз перебуває також 77 дорослих кременчужан та 52 мешканці інших населених пунктів.

87 пацієнтів потребують кисневої підтримки, зокрема, на кисневих концентраторах – 51 людина, 9 – на апаратах штучної вентиляції легенів.

Ще 1751 містян лікуються вдома, і 92 особи серед них – діти.