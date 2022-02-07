За порушення протиепідемічних заходів у Кременчуці виписали 17 протоколів

Міський голова Віталій Малецький вважає, що підприємців штрафують мало
Сьогодні, 7 лютого, під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління розвитку підприємництва та регуляторної політики Людмила Жорняк повідомила, що за останні 10 днів в Кременчуці спільно з представниками Держспоживслужби, відділу контролю за станом благоустрою та районними адміністраціями було перевірено більше 300 об’єктів торгівлі та побуту.
За її словами, у Кременчуці є кіоск на вулиці Шевченка, що займався ремонтом телефонів, а нещодавно він отримав ліцензію на роботу в якості кафетерія, що викликало обурення мера. Віталій Малецький уточнив, чи заплановані нові профілактичні рейди по перевірці виконання протиепідемічних заходів та висловив незадоволення тим, що в ході таких рейдів складається лише по одному-два протоколи.
Отже, можна прогнозувати, що кількість оштрафованих підприємців незабаром збільшиться.
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