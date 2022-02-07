Адреналін зашкалює: гомініди розтрощили човен у Міському саду

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 786 Коментарів: 1

5 лютого о 23.30 в Міському саду двоє малолітніх гомінідів* вирішили розважитись. Молодикам нічого кращого не спало на думку, окрім того, що можна щось зламати у саду.

Про це на своїй фейсбук-сторінці 6 лютого повідомив директор міськсаду Віталій Дедюрін.

Хулігани дочекались поки свідки, які прогулювалися біля озера, віддалились від них, перелізли через паркан і на причалі штовхнули човен ногами.

Хуліганів зафіксувала камера відеоспостереження.

*Гомініди, або людиноподібні — родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.