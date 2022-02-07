Адреналін зашкалює: гомініди розтрощили човен у Міському саду

5 лютого о 23.30 в Міському саду двоє малолітніх гомінідів* вирішили розважитись. Молодикам нічого кращого не спало на думку, окрім того, що можна щось зламати у саду.
Про це на своїй фейсбук-сторінці 6 лютого повідомив директор міськсаду Віталій Дедюрін.
Хулігани дочекались поки свідки, які прогулювалися біля озера, віддалились від них, перелізли через паркан і на причалі штовхнули човен ногами.
Хуліганів зафіксувала камера відеоспостереження.
*Гомініди, або людиноподібні — родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.
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