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Мерія Кременчука оголосила повторний конкурс на маршруті №3-А

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 249 Коментарів: 3

На попередній конкурс ніхто з перевізників не прийшов

Виконком Кременчуцької міської ради оголосив повторний конкурс на право перевезення на маршруті №3-А «Вул. Велика набережна – Кохнівський хлібозавод». Рішення ухвалили сьогодні, 7 лютого, на засіданні виконкому Кременчуцької міськради. Як пояснив керівник управління транспорту Руслан Івашина, на попередній конкурс ніхто з перевізників не подав заявки. Тепер, коли виконком зменшив вимоги до кількості транспорту, оголошується повторний конкурс.

На даний час маршрут обслуговує ПП «Союз-Авто-Експрес» (керівник Костянтин Мірошниченко), але термін дії договору завершився. Це ж підприємство тимчасово працюватиме на №3-А до проведення нового конкурсу. Мер Віталій Малецький зауважив, що до перевізника є претензії від пасажирів. Люди пишуть у соцмережах, що перевізник не дотримується графіку руху маршруток, неможливо виїхати з Кохнівки. Інколи маршрутки №3-А не зупиняються на зупинках.

Керівник управління транспорту сказав, що підприємець обіцяє усунути недоліки. На це мер сказав щодо конкурсу:

- Може, якийсь перевізник ще захоче. Бо Костянтин Аркадійович (Мірошниченко - ред.)не дуже справляється.

Нагадаємо, раніше мерія погодилася зменшити кількість маршруток, що курсують під №3-А, мотивуючи це тим, що на цьому маршруті з'явився тролейбус. Якщо раніше було передбачено 2 авто у звичайному режимі та 12 – у режимі маршрутного таксі (по вихідних 10), то тепер – один у звичайному режимі та 9 у режимі маршрутного таксі (по вихідних – 7). Саме така кількість транспорту винесена на конкурс.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: маршрутки перевезення конкурс транспорт
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Коментарі: 3

727
shtai:
Сьогодні, 14:55

Після того, як Івашина на чолі з мером "бортонули" перевізників з інших міст - в це болото просто ніхто не захоче влазити.

 

P.S. Немає бажаючих? Об'єднайте лот - 15 або 17 маршрут разом з 3-А. Виграв лот - обслуговуй обидва маршрути. 

 

P.S.S. Коли буде впроваджено електронний квиток?


1 0
360
cenzor:
Сьогодні, 14:57

Цитата: shtai
P.S.S. Коли буде впроваджено електронний квиток?
ніколи! хто ж собі руки відрубає?


1 0
385
Olexander:
Сьогодні, 15:05

І до чого вони дозменшуються з вимогами ?


0 0

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