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У Кременчуці зменшили кількість мікроавтобусів на маршруті №3-А

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 526

 

На черзі – інші маршрути

Мерія погодилася зменшити кількість маршруток, що курсують під №3-А (вул. Велика набережна – В. Кохнівський хлібозавод). Якщо раніше на маршруті було передбачено 2 авто у звичайному режимі та 12 – у режимі маршрутного таксі (по вихідних 10), то тепер – один у звичайному режимі та 9 у режимі маршрутного таксі (по вихідних – 7).

Мерія оголошує новий конкурс на право перевезення пасажирів на маршруті №3-А, бо дія попереднього договору закінчилася. І на цей конкурс уже висуває вимоги про меншу кількість транспорту, ніж раніше. Відповідне рішення ухвалив виконком 21 січня.

У відділі транспорту виконкому зазначають, що у мікрорайоні курсують тролейбуси 5-А+ та 7.

- Поява двох акумуляторних тролейбусів зменшила навантаження на маршрутки, тому кількість тролейбусів зменшується, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.

Він також заявив, що моніторинг проводиться і на інших маршрутах – тож, можливо, перевізникам офіційно дозволять зменшити кількість транспорту. Зараз вони це роблять на власний розсуд, порушуючи договори з виконкомом.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: маршрутки транспорт перевезення конкурс
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