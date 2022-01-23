23 січня у Кременчуці померли дві жінки з коронавірусом

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За добу COVID-19 виявили у п'яти кременчужан

23 січня в місті зареєстрували п'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, захворіли три жінки віком від 23 до 55 років та два чоловіка віком 31 і 55 років. Із вперше виявлених випадків захворювання два пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три – лікуються в інфекційних шпиталях, не вакциновані.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 67 осіб. За добу одужало 8 людей.

На жаль, померло дві жінки віком 83 та 94 роки, не вакциновані.

У Кременчуці за весь час зареєстрували 18 600 інфікованих, одужало 17 647, померло 670.