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Де і коли 24 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 389

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

24 січня у Кременчуці відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Причини – проведення робіт з приєднання електроустановок замовника та виконання планових робіт на ПЛ.

Тому з 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Артема Носенка,
  • просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а,
  • вул. Ватутіна,
  • вул. Матросова,
  • пров. Гвардійський,
  • пров. Тургенєва,
  • пров. Тесленка,
  • пров. Товстого,
  • вул. Кагамлицька,
  • пров. Північний,
  • пров. Ювілейний,
  • пров. Чкалова,
  • пров. Інтернаціональний,
  • пров. Леонова,
  • вул. Кобзарська,
  • вул. Шмідта,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Бажана,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Миколи Міхновського,
  • туп. Бажана,
  • пров. Правди,
  • вул. Котляревського,
  • вул. Лебедина,
  • вул. Зої Космодем'янської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • пров. Котляревського,
  • пров. Танковий,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка,
  • пров. Лесі Українки,
  • вул. Перемоги, 12-50,
  • вул. Гоголя, 7-21,
  • вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
  • вул. Софіївська, 2/50, 4.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: график отключение света Полтаваоблэнерго
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