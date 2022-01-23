Де і коли 24 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

24 січня у Кременчуці відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Причини – проведення робіт з приєднання електроустановок замовника та виконання планових робіт на ПЛ. Тому з 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Артема Носенка,

просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а,

вул. Ватутіна,

вул. Матросова,

пров. Гвардійський,

пров. Тургенєва,

пров. Тесленка,

пров. Товстого,

вул. Кагамлицька,

пров. Північний,

пров. Ювілейний,

пров. Чкалова,

пров. Інтернаціональний,

пров. Леонова,

вул. Кобзарська,

вул. Шмідта,

вул. Хімічна,

вул. Бажана,

вул. Ракетна,

вул. Миколи Міхновського,

туп. Бажана,

пров. Правди,

вул. Котляревського,

вул. Лебедина,

вул. Зої Космодем'янської,

вул. Гетьмана Полуботка,

пров. Котляревського,

пров. Танковий,

пров. Дмитра Демидюка,

пров. Тесленка,

пров. Лесі Українки,

вул. Перемоги, 12-50,

вул. Гоголя, 7-21,

вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,

вул. Софіївська, 2/50, 4.

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