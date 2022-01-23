Де і коли 24 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 17:06
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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
24 січня у Кременчуці відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Причини – проведення робіт з приєднання електроустановок замовника та виконання планових робіт на ПЛ.
Тому з 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Артема Носенка,
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а,
- вул. Ватутіна,
- вул. Матросова,
- пров. Гвардійський,
- пров. Тургенєва,
- пров. Тесленка,
- пров. Товстого,
- вул. Кагамлицька,
- пров. Північний,
- пров. Ювілейний,
- пров. Чкалова,
- пров. Інтернаціональний,
- пров. Леонова,
- вул. Кобзарська,
- вул. Шмідта,
- вул. Хімічна,
- вул. Бажана,
- вул. Ракетна,
- вул. Миколи Міхновського,
- туп. Бажана,
- пров. Правди,
- вул. Котляревського,
- вул. Лебедина,
- вул. Зої Космодем'янської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- пров. Котляревського,
- пров. Танковий,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- пров. Лесі Українки,
- вул. Перемоги, 12-50,
- вул. Гоголя, 7-21,
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
- вул. Софіївська, 2/50, 4.
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