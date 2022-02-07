Полтавський суд обрав запобіжний захід патрульному-перевертню

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7 лютого Жовтневий суд обрав запобіжний захід патрульному, якого спіймали на хабарі - тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Злочинцю загрожує покарання - позбавлення волі до 10 років.

- 19 січня правоохоронець зупинив автомобіль Mitsubishi Lancer. Він запропонував не складати протокол за ст.130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), а натомість водій повинен дати поліцейському 17 000 грн, - повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Іващук.

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