Полтавський суд обрав запобіжний захід патрульному-перевертню

7 лютого Жовтневий суд обрав запобіжний захід патрульному, якого спіймали на хабарі - тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Злочинцю загрожує покарання - позбавлення волі до 10 років.
У Кременчуці патрульного затримали за хабарництво
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