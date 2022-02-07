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Полтавський суд обрав запобіжний захід патрульному-перевертню

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 404 Коментарів: 1

Поліцейський хотів хабар 17 000 грн 

7 лютого Жовтневий суд обрав запобіжний захід патрульному, якого спіймали на хабарі - тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Злочинцю загрожує покарання - позбавлення волі до 10 років.

- 19 січня правоохоронець зупинив автомобіль Mitsubishi Lancer. Він запропонував не складати протокол за ст.130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), а натомість водій повинен дати поліцейському 17 000 грн, - повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Іващук.

У Кременчуці патрульного затримали за хабарництво

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: поліція хабар
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Коментарі: 1

360
cenzor:
Сьогодні, 14:41

а когда у нас суды отнимать будут участки и разбирать строения в водоохранной зоне водоемов. В субботу в районе Недогарок где раньше часть военная была, какие то гоминиды перекрыли дорогу к этой части и к берегу водохранилища, поставили шлакбаум и трех амбалов в камуфляже. Знак гласит частная собственность!!! На берегу !!! нет прохода к берегу!!! Фото могу скинуть



по слухам товарисч Король( смак) выкупил это место!


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