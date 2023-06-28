Президент України відзначив кременчужан за оборону України

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Сьогодні, 28 червня, у День Конституції України, кременчужани та жителі Кременчуцького району отримали відзнаки Президента України «За оборону України».





Микола Данилейко, голова наглядової ради – президент ПрАТ «Кредмаш»

Оксана Корлякова, директорка «Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»)

Ігор Данько, директор ТОВ «Феррострой»

Сергій Лихопуд, директор Градизького зонального Будинку культури

Олексій Шалаєв, директор ТОВ «СМУ №7»

Відзнаки вручив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.





- Сьогодні відзнаки отримали підприємці, лікарі, волонтери, і я вважаю, що це наша спільна нагорода, тому що ми разом захищаємо нашу Україну - хтось на передовій, хтось - у тилу, - сказав Олег Лєднік. - Символічно, що нагороди вручені у День Конституції, тому що ми боремося за верховенство права, в нас має бути сила Закону, а не Закон сили, як це відбувається у країні-агресорі, яка на нас напала.

- Для мене це - приємна несподіванка, - говорить Оксана Корлякова. - Наш колектив працює не заради перемог. Ми працюємо, тому що потрібно, і крім нас більше немає кому. Так як військові, так і лікарі, стоять пліч-о-пліч. Ми працюємо і для поранених захисників, і для цивільних. Тому ця відзнака - це нагорода для всього нашого колективу. Я вдячна їм за те, що вони не злякалися, і готові на будь-які труднощі.

- Ми від першого дня співпрацюємо з владою міста та району. За час війни доводилося вирішувати спільно дуже різні питання, пов’язаних із життєдіяльністю, - згадав Микола Данилейко. - Важко розповідати усі подробиці, адже рік тому наше підприємство на додачу до всього потрапило під ракетний обстріл - 27 червня одна з двох ракет влучила в наше підприємство. Ми мали великі втрати, і відновлюватися було важко.





Зазначимо, що сьогодні ж, декількома годинами раніше, у Полтаві начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік теж отримав таку відзнаку «За оборону України» з рук начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна разом з очільниками інших районів Полтавської області.