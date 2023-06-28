Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Президент України відзначив кременчужан за оборону України

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 330

 Відзнаки символічно вручили у День Конституції України

Сьогодні, 28 червня, у День Конституції України,  кременчужани та жителі Кременчуцького району отримали відзнаки Президента України «За оборону України».


 

Микола Данилейко, голова наглядової ради – президент ПрАТ «Кредмаш»

 

Оксана Корлякова, директорка «Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»)

 

Ігор Данько, директор ТОВ «Феррострой»

 

Сергій Лихопуд, директор Градизького зонального Будинку культури

 

Олексій Шалаєв, директор ТОВ «СМУ №7»

Відзнаки вручив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. 


- Сьогодні відзнаки  отримали підприємці, лікарі, волонтери, і я вважаю, що це наша спільна нагорода, тому що ми разом захищаємо нашу Україну - хтось на передовій, хтось - у тилу, - сказав Олег Лєднік. - Символічно, що нагороди вручені у День Конституції, тому що ми боремося за верховенство права, в нас має бути сила Закону, а не Закон сили, як це відбувається у країні-агресорі, яка на нас напала.
- Для мене це - приємна несподіванка, - говорить Оксана Корлякова. - Наш колектив працює не заради перемог. Ми працюємо, тому що потрібно, і крім нас більше немає кому. Так як військові, так і лікарі, стоять пліч-о-пліч. Ми працюємо і для поранених захисників, і для цивільних. Тому ця відзнака - це нагорода для всього нашого колективу. Я вдячна їм за те, що вони не злякалися, і готові на будь-які труднощі.
- Ми від першого дня співпрацюємо з владою міста та району. За час війни доводилося вирішувати спільно дуже різні питання, пов’язаних із життєдіяльністю, - згадав Микола Данилейко. - Важко розповідати усі подробиці, адже рік тому наше підприємство на додачу до всього потрапило під ракетний обстріл - 27 червня одна з двох ракет влучила в наше підприємство. Ми мали великі втрати, і відновлюватися було важко.  


 

Зазначимо, що сьогодні ж, декількома годинами раніше, у Полтаві начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік  теж отримав таку відзнаку «За оборону України» з рук начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна разом з очільниками інших районів Полтавської області.

1
Автор: Ольга Мінчук
Теги: КРВА нагороди відзнака За оборону України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх