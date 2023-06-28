Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Новій Знам’янці на Кременчуччині відремонтують дорогу за 7 млн гривень

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 390

 Оголосили тендер

23 червня виконавчий комітет Піщанської сільської ради оголосив тендер на виконання робіт із капремонту проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам’янка. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі — 7,3 млн гривень.

 

Згідно з технічним завданням, переможець торгів повинен буде виконати підготовчі роботи — обрізати та прорідити крони 17 дерев,  видалити 85 чагарників, розробити грунт; вкласти дорожнє покриття (6,13 тис. кв. метрів); облаштувати 10 «лежачих поліцейських», 10 дорожніх знаків та нанести дорожню розмітку.

Аукціон намічений на 5 липня. 

Нагадаємо, у Новій Знам’янці у 2018 році відремонтували вул. Вовка — тоді люди навіть перекривали траси, аби добитися виконання робіт.

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Google Maps
Теги: ремонт доріг Нова Знам'янка закупівлі Піщанська громада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх