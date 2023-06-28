У Новій Знам’янці на Кременчуччині відремонтують дорогу за 7 млн гривень

23 червня виконавчий комітет Піщанської сільської ради оголосив тендер на виконання робіт із капремонту проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам’янка. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі — 7,3 млн гривень.
Згідно з технічним завданням, переможець торгів повинен буде виконати підготовчі роботи — обрізати та прорідити крони 17 дерев, видалити 85 чагарників, розробити грунт; вкласти дорожнє покриття (6,13 тис. кв. метрів); облаштувати 10 «лежачих поліцейських», 10 дорожніх знаків та нанести дорожню розмітку.
Аукціон намічений на 5 липня.
Нагадаємо, у Новій Знам’янці у 2018 році відремонтували вул. Вовка — тоді люди навіть перекривали траси, аби добитися виконання робіт.
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