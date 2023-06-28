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«Сильні України»: 2 липня відбудуться змагання серед ветеранів

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 146

 

Перші змагання відбудуться у Полтаві 

2 липня об 11.00 на Театральній площі (вул. Соборності, 23) у Полтаві розпочнеться спортивний захід для учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх родин. Змагання відбудуться в рамках першого всеукраїнського туру спортивних змагань для ветеранів «Сильні України».

Ветерани змагатимуться у веслуванні на тренажері, жимі лежачи та на аеробайках. Головний суддя спортивних змагань — Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Щоб взяти учать у змаганнях, оберіть категорію спорту та зареєструйтеся за посиланням. Реєстрація триватиме з 19 червня по 1 липня 2023 року.

У програмі також заплановані:

  • показові виступи стронгменів,
  • функціональні тренування,
  • атракції для дітей,
  • перетягування каната,
  • челендж в «Козацькому присіданні»
  • фотосесія з Василем Вірастюком

Організатори змагань: Федерація стронгмену України, Полтавська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України за підтримки Управління молоді та спорту Полтавської ОВА, а також бізнесу та меценатів Полтавської області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: стрільба змагання
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