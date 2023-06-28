Опитування ТЪ до Дня Конституції України

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 471

Чи знають кременчужани коли затвердили Конституцію України та чи знають вони свої права й обов'язки

Сьогодні у Кременчуці відзначають День Конституції України. Тож у цей день «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та поспілкувався з містянами на цю тему.

Під час спілкування ми поставили людям декілька питань. А саме: Чи знаєте ви, коли в Україні прийняли конституцію? Чи читали взагалі Конституцію України? Чи вважаєте, що ваші конституційні права порушуються? Чи знаєте свої права та обов'язки?

За результатами опитування більшість кременчужан забули коли затвердили Конституцію України, але саму Конституцію читали. А ось щодо порушення прав, у містян думки розбіглися.

– Коли затвердили Конституцію України знаю, колись читав, але трішки. Мої конституційні права порушують. Наприклад, мобілізація, вона звісно потрібна, але ж права вони цим порушують. Я маю право робити по Конституції, що завгодно, але не порушуючи закони. А обов'язок дотримуватися закону, – говорить кременчужанин Віктор.

– В якому році затвердили Конституцію знаю, але ніколи її не читала. Свої права й обов'язки базові знаю. Так, мої права порушують. Наприклад те, що є ядерна загроза, а мене за кордон не випускають всією сім'єю, я вважаю, що таким чином мої права як людини порушуються. Мене багато, що не влаштовує, але думаю, що Конституцією це неможливо врегулювати, – говорить кременчужанка Тетяна.

– Коли затвердили Конституцію України, якщо чесно не пам'ятаю. Конституцію звичайно читала. Гадаю, що зараз мої права ніяк не порушуються. Серед своїх прав найголовнішим можу виділити право на життя, а серед обов'язків любити свою Батьківщину, сім'ю, людей і взагалі любити усе живе на світі й оберігати, – говорить кременчужанка.

– Коли затвердили Конституцію не пам'ятаю. Конституцію читала, але на жаль, вона не виконується, тому я її не святкую. Я вважаю, що мої права порушуються. Людина має право користуватися надрами Землі безкоштовно, а ми не користуємося, нам постійно підвищують тарифи на світло, на газ і таке інше, – говорить кременчужанка Тетяна.

– Коли затвердили не пам'ятаю, але читала. Я вважаю, що мої права не порушуються. Серед прав та обов'язків такий великий список, так вже й не згадаю одразу, – говорить кременчужанка Жасмін.

– Коли затвердили не пам'ятаю, але читала. Своїх прав та обов'язків знаю багато. Вважаю, що мої права порушуються. Наприклад, процвітає корупція і крадіжка, – говорить кременчужанка Оксана.

– Коли затвердили Конституцію України звісно знаю. Читала її й не раз. Я вважаю, що у нас дотримуються конституційних прав. Свої права й обов'язки знаю всі чудово, – говорить кременчужанка Тетяна.

– Коли затвердили Конституцію не пам'ятаю, але Конституцію читав. Я вважаю, що мої права порушуються через війну. Маю право на життя, а обов'язок основний дотримуватися Конституції, – говорить кременчужанин Юрій.