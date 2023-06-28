У Кременчуці затримали серійного квартирного злодія

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У Кременчуці затримали 51-річного серійного квартирного злодія. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Відомо, що злочинця допомогли виявити мешканці одного із будинків у Кременчуці. Завдяки відео з камери, яка зафільмувала чоловіка у під’їзді багатоповерхівки під час пошуку чергової квартири.

Чоловіка затримали на гарячому в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили ряд речових доказів. У правоохоронців є підстави вважати чоловіка причетним щонайменше до 10 крадіжок. Водночас тривають заходи щодо встановлення інших можливих епізодів його злочинної діяльності та потерпілих осіб.

Наразі відкрите кримінальне провадження, за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Якщо ви є власником речей, що на фото, зверніться до поліції за номерами: +380 (96) 512 48 00, +380 (98) 189 99 44 або +380 (98) 739 26 30.