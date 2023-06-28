Верховна Рада ухвалила закон про нову систему доплат військовим та порядок надання відпусток

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 383

Питання щодо додаткової грошової винагороди військовослужбовцям, які не беруть участь у бойових діях, нарешті врегульовано

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який визначає нову систему щомісячних додаткових виплат військовослужбовцям. Проєкт закону №9342 у другому читанні сьогодні, 28 червня, підтримали 311 депутатів.

Про це повідомили голова фінансового комітету Данило Гетманцев та представник комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає виплати військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, щомісячної додаткової грошової винагороди у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень.

Військовослужбовцям, які у зв'язку із пораненням перебувають на лікуванні, відпустці для лікування, а також захопленим в полон, безвісно зниклим — 100 тисяч гривень.





Тим, військовим, які у зв’язку з пораненням визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяцівта зараховані у розпорядження відповідних командирів - протягом 2-х місяців виплачується грошове забезпечення у повному обсязі, а надалі — оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Родинам військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.

Військовослужбовці строкової військової служби додатково отримуватимуть 6000 гривень. Вони матимуть право за власним бажанням переходити на військову службу за мобілізацією, що збільшує суму додаткової винагороди.

Розмір додаткової щомісячної винагороди для курсантів – 2350 гривень.

Інструктора у військових частинах додатково будуть отримувати від 15 до 30 тисяч гривень.

Передбачається запровадження відпусток для військових - частина щорічної основної відпустки 30 днів (зараз — 10 днів) та відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин — до 10 днів.

Курсанти матимуть до 10 днів відпустки взимку та до 20 днів — влітку (зараз немає, у мирний час зимова — 15, літня — 30).

Документ передбачає збільшення терміну щорічної відпустки строковиків - 30 днів (зараз немає, в мирний час — 10 днів). А термін безперервної відпустки на лікування може становити щонайбільше чотири місяці.

Також не допускаються до участі у бойових діях мобілізовані військовослужбовці, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — один місяць.

Передбачено вдосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформленням відповідних документів.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях у розмірі 100 тисяч грн, а тим, які не беруть участь у бойових діях - у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року додаткові щомісячні виплати для тих, хто не бере участь у бойових діях та не виконує бойові завдання скасували.