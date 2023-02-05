Спростування чуток про додаткову грошову винагороду 30 та 100 тисяч грн військовослужбовцям

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 158

З 1-го лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. У постанові Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168, зі змінами внесеними постановою уряду від 20.01.2023 року № 43, зазначено, що додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч грн військовослужбовцям будуть виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

Як це часто буває, нова інформація сприймається негативно й породжує різні чутки через брак інформації.

АрміяInform попросила заступника начальника управління соціальної підтримки — начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олега Рогаля допомогти розібратися з новим Порядком виплат та дізнатися — хто отримуватиме грошей більше, а хто менше.

– Як зміниться виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях?

З 1 лютого цього року виплати додаткової винагороди 100 тисяч грн військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться – як були торік 100 тисяч грн, так і залишаться 100 тисяч грн. Однак з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50%. Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч грн – це мінімальне грошове забезпечення, яке було минулого року — то з 1 лютого цього року військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення понад 20 тисяч грн – три мінімальні заробітні плати. На «передній» лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч грн отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч грн, тобто 120 тисяч грн на місяць, - зазначив Олег Рогаль.

– Хто продовжить отримувати 100 тисяч грн щомісячно?

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч грн також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч грн щомісяця);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

– Хто продовжить отримувати 30 тисяч грн щомісячно?

Винагороду у 30 тисяч грн щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин. Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч грн будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

– Кому зменшать грошове забезпечення?

Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

– Чи означають нові правила виплати грошового забезпечення те, що у разі перебування військовослужбовця в тилу, він не отримуватиме додаткові 30 тисяч грн?

Військовослужбовець отримуватиме щомісячну додаткову винагороду 30 тисяч грн, якщо він проходить службу в підрозділі, який включений до складу угруповань Сил оборони країни або в резерві Головнокомандувача Збройних Сил України і який не перебуває в районі ведення бойових дій, але за умови бойових спеціальних завдань згідно з наказами командирів підрозділів бойових частин.

– Якщо військовий підрозділ виконував бойове завдання безпосередньо в зоні проведення бойових дій, а потім відправився на ротацію у ППД – чи зміняться грошові виплати у цьому разі?

— Підрозділ, який перебував на передовій і зараз перебуває поза межами району ведення бойових дій, він може залишатися в складі угруповань Сил оборони, або в резерві Головнокомандувача, і військовослужбовці цього підрозділу також можуть виконувати бойові або спеціальні завдання. Якщо ці завдання виконуються, то, перебуваючи поза межами районів бойових дій, військовослужбовці цього підрозділу, який виведений з району ведення бойових дій, матимуть право на отримання додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч грн.

– Якщо військовослужбовець перебуває на лікарняному, але перед цим отримував додаткову винагороду 30 тисяч грн – що буде з цією виплатою?

— Винагорода у розмірі 30 тисяч грн виплачується тільки за період виконання бойових або спеціальних завдань. Враховуючи зазначене, військовослужбовець, який перебуває на лікарняному, при цьому не виконує ніяких бойових завдань, тому за цей період лікування винагорода у розмірі 30 тисяч грн він отримувати не буде.

– А якщо військовослужбовець, який отримував додаткову винагороду 100 тисяч грн, зазнає поранення на лінії бойового зіткнення – яких змін у виплатах йому очікувати?

— За весь час лікування військовослужбовець, який дістав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, він отримуватиме винагороду в розмірі 100 тисяч грн. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військово-лікарські комісії.