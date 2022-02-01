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Кременчук, Гроші

Усім військовослужбовцям обіцяють суттєве підвищення грошового забезпечення вже цього року

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 178 Коментарів: 1

 

Додаткове — з наступного року

Сьогодні, 1 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №36/2022 «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії».

У ньому, зокрема, дається доручення Кабміну підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкти щодо змін до держбюджету на 2022 рік для фінансування поступового протягом поточного року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України до рівня, визначеного указом Президента від 30.12.2021 року №688/2021 «Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України». Нагадаємо, що ним передбачалося встановлення з 1 січня 2023 року мінімального розміру грошового забезпечення військовослужбовців на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати (наразі це 13 тисяч грн: 6500 грн х 2).

А Міністерству оборони України доручається протягом наступного року збільшити грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної заробітної плати. Для цього буде передбачено збільшення терміну дії контрактів на проходження військової служби, які наразі складають 3 роки для солдатів, сержантів, та 5 років — для офіцерів.

В Указі також йдеться про прискорення розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів  проекту концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, передбачивши запровадження спеціальної накопичувальної програми для отримання військовослужбовцями власного житла.

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Автор: Віктор КРУК
Теги: військові зміни виплати
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Коментарі: 1

332
cenzor:
Сьогодні, 15:17

щодо змін до держбюджету на 2022 рік для фінансування поступового протягом поточного року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України до рівня, визначеного указом


 это так же как с учителями и медиками. Я вам повышу, но как нибудь постепенно и не всем и это не точно....все как обычно у товарища бедосика. Учитывая, что численность ВСУ определяется Законом, а финансирование бюджетом, какие указы????


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