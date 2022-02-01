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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Юні кременчужани, віком від 12 років, можуть отримати дозу вакцини від COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 101

 

Лікарі радять використовувати лише один вид вакцини

У Кременчуці вакцинуватися проти COVID-19  також можуть діти від 12 років. Із жовтня 2021 року Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинувати таку категорію дітей за згодою батьків, але умовою вакцинації було наявність всіх щеплень відповідно до національного календарю вакцинації. У січні поточного року МОЗ скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19.

Заступник директора з охорони дитинства та материнства ЦПМСД № 3 Надія Боровик зазначає, що в Україні щепити дітей від 12 років від коронавірусної хвороби  можна лише вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) та карту профілактичних щеплень. Саме у цей документ заносять дані про отриману вакцину. Цю довідку можна отримати у Центрі первинної медико-санітарної допомоги за місцем укладеної декларації з лікарем-педіатром.

Діти віком від 14 до 17 років можуть отримати щеплення за бажанням, вони повинні мати паспорт та ідентифікаційний код для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Для вакцинованих від COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-19 -сертифікату. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: щеплення діти коронавірус
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