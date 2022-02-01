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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

УЗ витратить на ремонт кременчуцьких «Тарпанів» 69 млн грн

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 0

 

Ремонтом займеться Крюківський вагонобудівний завод

Філія УЗ «Українська залізнична швидкісна компанія» відремонтує два потяги «Тарпан» за 69 млн грн. Про це свідчить відповідний договір між компанією та Крюківським вагонобудівним заводом, який сторони підписали 31 січня, опублікований на сайті Prozorro

КВБЗ відремонтує два «Тарпани» для УЗ

Завод має провести ремонт поїздів цього року. Ремонт одного обійдеться у 26 млн грн, другого – у 31 млн грн (без ПДВ).

Варто зауважити, що сторони уклали договір без тендера, адже завод є виробником цих поїздів.

Згідно з договором, час виконання ремонту – 50 робочих днів на один поїзд.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Тарпан ремонт КВБЗ Укрзалізниця
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