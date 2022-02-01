УЗ витратить на ремонт кременчуцьких «Тарпанів» 69 млн грн

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 0

Філія УЗ «Українська залізнична швидкісна компанія» відремонтує два потяги «Тарпан» за 69 млн грн. Про це свідчить відповідний договір між компанією та Крюківським вагонобудівним заводом, який сторони підписали 31 січня, опублікований на сайті Prozorro.

Завод має провести ремонт поїздів цього року. Ремонт одного обійдеться у 26 млн грн, другого – у 31 млн грн (без ПДВ).

Варто зауважити, що сторони уклали договір без тендера, адже завод є виробником цих поїздів.

Згідно з договором, час виконання ремонту – 50 робочих днів на один поїзд.