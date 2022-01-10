КВБЗ відремонтує два «Тарпани» для УЗ

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«Укрзалізниця» планує укласти договір з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поточного ремонту двох поїздів ЕКр-1 («Тарпан»). Відповідна інформація опублікована в системі «Прозорро».

Підрядник повинен буде виконати роботи у 2022 році. Їх вартість складатиме 69 млн грн. Договір укладуть без тендеру, адже КВБЗ є виробником цих поїздів.

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднили 30 грудня 2021 року.