Обережно, хімікати: 62 тонни небезпечних речовин утилізували на Полтавщині

Більше 60 тонн небезпечних хімічних засобів захисту рослин вивезли з території Полтавщини на утилізацію. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Євген Греков.
Виконання робіт профінансували минулого року з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. В Облдержадміністрації хочуть виділити кошти з екофонду на відповідні заходи й на 2022 рік і таким чином повністю закрити питання очищення області від небезпечних речовин. Ці хімікати роками лишалися безхазяйними, зберігалися у напівзруйнованих приміщеннях, що зосталися після суб’єктів господарювання, які припинені.
Євген Греков додав, що планують продовжити практику минулого року, щоб вилучення хімікатів відбувалося під контролем органів місцевого самоврядування.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.