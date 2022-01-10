Обережно, хімікати: 62 тонни небезпечних речовин утилізували на Полтавщині

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Більше 60 тонн небезпечних хімічних засобів захисту рослин вивезли з території Полтавщини на утилізацію. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Євген Греков.

- Очистили територію, де зберігалися ці речовини, в Стукалівці Гребінківської громади, Тернівщині Лубенської громади, Грабові Оржицької громади, зібравши на утилізацію загалом 35 тонн. Крім того, вивезли 27 тонн матеріалів із Новооріхівки Ромоданівської громади. Обстеживши кожен із 18 населених пунктів 8 громад Лубенського й Миргородського районів, де ці речовини були наявні, фахівці ДСНС, залучені підрядною організацією, виявили, що на території Полтавщини налічується більше, ніж 60 тонн ХЗЗР. Ще лишається утилізувати приблизно таку ж кількість небезпечних речовин, - сказав Євген Греков.

Виконання робіт профінансували минулого року з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. В Облдержадміністрації хочуть виділити кошти з екофонду на відповідні заходи й на 2022 рік і таким чином повністю закрити питання очищення області від небезпечних речовин. Ці хімікати роками лишалися безхазяйними, зберігалися у напівзруйнованих приміщеннях, що зосталися після суб’єктів господарювання, які припинені.

Євген Греков додав, що планують продовжити практику минулого року, щоб вилучення хімікатів відбувалося під контролем органів місцевого самоврядування.