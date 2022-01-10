Частина центру, Петрівки та нагірної частини Кременчука залишиться без світла

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 239

Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 11 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

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