Частина центру, Петрівки та нагірної частини Кременчука залишиться без світла

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Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 11 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- кварт. 304,
- вул. Рокосовського,
- вул. Індустріальна,
- вул. Великокохнівська,
- вул. Олеся Древаля,
- вул. Ціолковського,
- вул. Ковальова,
- вул. Нечуй-Левицького,
- вул. Мечнікова,
- вул. Нижньовартівська,
- вул. Марусі Чурай,
- вул. Козацька,
- вул. Рокосовського,
- вул. Джерельна,
- вул. Плєханова,
- вул. Спасопреображенська,
- вул. Солов'їна,
- пров. Делегатський,
- пров. Ровенський,
- пров. Гомельський,
- пров. Рокосовського,
- пров. Прибрежний,
- пров. Великокохнівський,
- пров. Ціолковського,
- пров. Індустріальний,
- туп. Сонячний,
- туп. Шостаковича
- б-р Пушкіна, 12, 14,
- вул. Першотравнева, 31/6, 33
- вул. Ракетна,
- вул. Михаїла
- вул. Міхновського,
- вул. Хімічна
- вул. Троїцька, 39-66,
- вул. 1905 року, 23-40,
- вул. Лейтенанта Покладова, 23-34,
- вул. 29 Вересня, 18-53
- просп. Свободи, 47,
- вул. Київська, 1/49
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