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«Одні нерви, стреси та сльози за місяць в Ірландії»

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 1 589

  

 Хоча виплати на місяць складали понад 1000 євро, жінка з немовлям прожила у країні місяць, та поїхала через житлові умови

Ірландія запропонувала українським біженцям чи не найкращі умови. Безкоштовне проживання (інколи навіть з триразовим харчуванням у гарних готелях) та понад 800 євро на місяць на людину: такі умови отримали ті, хто приїхав на острів на початку війни. Для прикладу, у Німеччині виплати зараз становлять 500 євро на самотню людину.
Багато з тих, хто отримав захист в інших країнах з «слабким» соціалом. зрозуміли що «промахнулся» з країною, коли «тікали світ за очі». І спробувати переїхати до Ірландії. Кращий соціал Європи спричинив хвилю біженців до Ірландії. А це не лише українці, але й шукачі міжнародного захисту з інших країн. Наплив мігрантів викликав житлову кризу. Невеликий острів просто немає стільки придатного житла, аби розселити усіх охочих.

Приклад розподільчого табору
Приклад розподільчого табору

 

Тож були моменти, коли люди просто спали в аеропорту, бо навіть табори першочергово прийому були заповнені. Наталія, що практично на початку війни народила немовля та перебувала у Румунії та Польщі, вирішила спробувати переїхати до Ірландії.

"У кімнаті – +14 градусів"

– У Польщі мені постійно не вистачало коштів, а в Ірландії самотня жінка з маленькою дитиною отримує на місяць близько 1000 євро. Тож я приїхала з немовлям до Ірландії 25 листопада, – розповідає жінка. – З житлом Ірландії кому як пощастить. У розподільчому центрі City y West через комп'ютер підшукують житло, яке є на цей момент, туди й заселяють. Вони особливо не дивилися на склад родини. Нас оселили аж на півночі країни. Дитині на той момент було дев'ять місяців. Ми їхали з Дубліна автобусом до готелю 5-6 годин. Готель жахливий, але харчування було добрим. Дали кімнату в напівпідвальному крилі готелю, внизу. Холодно, сиро, щілини у вікнах! Усього +14 градусів! І я, і дитина постійно хворіли. У маленької температура була до +39,5. Дитина досі повністю не одужала, вже другий місяць пішов…Просила у готелі увійти в становище та хоча б обігрівач поставити. Не дозволяли. Я так розумію, що, люди стихаря купували та ставити.
Я відмовилася від цієї кімнати. Окрім того, що вона холодна, у мене дев'ятимісячна дитина, якій треба розвиватися, повзати. А там два маленьких ліжка і між ними майже немає проходу. Попрохала покращити умови. Хотіла їхати до розподільчого центру, але ж дорога туди займає 5-6 годин з пересадками, бо прямого сполучення немає. А у мене на руках маленька хвора дитина, колиска, валізи. Тимчасово дали при готелі іншу кімнату. Я знаю, що у готелі були теплі кімнати, і вони були вільні, але мені їх не дали. Дали кімнату, де також було прохолодно, тягнуло з вікон. Щілини просто заліпили, але липучки відклеїлися, тож був постійний холод. За 3 тижні 2 рази на антибіотиках просиділа.

Приклад житла в Ірландії:комусь дістаються хостели та невеличкі кімнати
Приклад житла в Ірландії:комусь дістаються хостели та невеличкі кімнати

Зі скандалом спрямували мене до іншого готелю. Але і там знов така ж ситуація: температура у кімнаті +14-16 градусів. Я просто плакала. Дитина спала тепло одягнена, я обмотувала голову пледом або спала в шапці. Через холоднечу, намагалася в кімнаті взагалі не перебувати. Там я витримала тиждень і поїхала. Можливо, треба було шукати хостів, проситися, щоб люди до себе взяли, але я не знала як. Ірландцям, які беруть до себе біженців, уряд сплачує десь 800 євро. Проте я не знайшла родини: не витримала та повернулась до Польщі. Одні нерви, стреси та сльози за цей місяць в Ірландії. Але це рулетка, комусь щастить із житлом. Одна жінка розповідала, що їх оселили до шикарного п'ятизіркового готелю. Добра кімната, гарні меблі, у кімнаті тепло, навіть підлога з підігрівом. А господар почав зводити дитячий майданчик у подвір'ї.


Раніше частіше оселяли у гарні апартаменти та готелі
Раніше частіше оселяли у гарні апартаменти та готелі

 

Але буває, коли можуть оселити у погані умови, ще й далеко від цивілізації, коли навіть до автобусної зупинки потрібно пройти кілька кілометрів, а транспорт курсує зрідка. А інколи й чоловіків селять у п'ятизіркові готелі та ще й поруч і з автобусною зупинкою. Зараз все залежить від вдачі, адже відчутний брак вільного житла.

Виплати - 824 євро на місяць

  • Ірландія з початку війни в Україні скасувала візи для українців та вже прийняла понад 70 тисяч біженців.
  • Соціал практично кращий у Європі: виплати складають 206 євро на дорослу людину у тиждень. Це 824 євро у місяць. Та 40 євро на тиждень на дитину віком до 12 років (160 на місяць). На харчування та побутові послуги потрібно 400-500 євро на родину із 2 дітьми.

 

  • До того ж безкоштовне соціальне житло. Як правило, за виплатами потрібно приходити на пошту день у день.
  • Проте у всьому є своє «але». На початку війни оселяли у гарних готелях, навіть з харчуванням, не вираховуючи його з виплат. Проте зараз країна має борги перед готельєрами, а контракти на проживання людей закінчуються і ще незрозуміло, як буде із житлом надалі. З тих, хто мешкає на повному пансіоні з лютого почали вирахувати за харчування 10 євро на день.
  • З розселенням стає важче, і не далеко не завжди пропонують прийнятні умови. Якщо їдете з наданого житла на тиждень, з нього виселяють. Безкоштовне житло, як правило, надають один раз. Якщо не підійшли умови – можна шукати хост родину (їм платять за розміщення українців) або орендувати самостійно. Самостійна оренда житла дорога, а орендувати через великий попит важко.
  • Уряд розглядає можливість обмежити підтримку та розміщення біженців в Ірландії. Зокрема, йде мова про терміни розміщення біженців. Ірландська комісія з прав людини закликає уряд відмовитися від надання житла, що надається державою, новим прохачам притулку. І висловила занепокоєння щодо стандартів розміщення. Транзитний вузол Citywest, де приймають біженців, тимчасово закривається для шукачів притулку через проблеми з кількістю людей.
  • Аби Ірландія дала захист, потрібно довести, що на початок війни ви перебували в Україні. Перевіряють не лише штампи в'їзду виїзду, а й історію транзакцій в інтернет-банкінгу. Наприклад, у Приват-24 (так моно перевірити, де людина взагалі була протягом року). Якщо немає банківської карти, пропонують надати інші докази (може бути квиток на потяг, тест на ковід з клініки тощо). Цікаво, що останнім часом стало приїжджати багато чоловіків: хлопці з українськими паспортами тікають від російської мобілізації.
    Транспортне забезпечення – слабке місце. Великі міста доволі швидко переповнилися, людей почали оселяти у селища, де інколи взагалі не курсують автобуси, або ж потрібно прогулятися у негоду 2-6 кілометри до зупинки. Чи до найближчої роботи – 2 години пішки, бо автобусів немає. Були випадки, коли оселяли навіть на маленьких острівцях, звідки можна поїхати лише поромом за 80 євро. У такому випадку, важко із працевлаштуванням, та навіть походом до магазину чи лікарні.
  • Медицина безкоштовна, проте чекати прийму фахівця місяцями. У приймальному відділенні навіть з травмами можна просидіти кілька годин в очікуванні лікаря. Виклик швидкої – 130 євро.


Роботи в Ірландії багато, зарплати доволі високі. Наприклад, зарплата асистента сировара у невеликому селищі – 1800 євро. Але якщо працювати понад 3 дні на тиждень і понад 20 годин, можна втрати соцвиплати.





Фото: Використані фото телеграм-групи "Українці в Ірландії" та каналу з "України до Ірландії"
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Автор: Олена ЯРЕМКО Фото: Використані фото телеграм-групи "Українці в Ірландії" та каналу з "України до Ірландії"
Теги: Ірландія
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