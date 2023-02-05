«Одні нерви, стреси та сльози за місяць в Ірландії»

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Ірландія запропонувала українським біженцям чи не найкращі умови. Безкоштовне проживання (інколи навіть з триразовим харчуванням у гарних готелях) та понад 800 євро на місяць на людину: такі умови отримали ті, хто приїхав на острів на початку війни. Для прикладу, у Німеччині виплати зараз становлять 500 євро на самотню людину.

Багато з тих, хто отримав захист в інших країнах з «слабким» соціалом. зрозуміли що «промахнулся» з країною, коли «тікали світ за очі». І спробувати переїхати до Ірландії. Кращий соціал Європи спричинив хвилю біженців до Ірландії. А це не лише українці, але й шукачі міжнародного захисту з інших країн. Наплив мігрантів викликав житлову кризу. Невеликий острів просто немає стільки придатного житла, аби розселити усіх охочих.

Приклад розподільчого табору

Тож були моменти, коли люди просто спали в аеропорту, бо навіть табори першочергово прийому були заповнені. Наталія, що практично на початку війни народила немовля та перебувала у Румунії та Польщі, вирішила спробувати переїхати до Ірландії.

"У кімнаті – +14 градусів"

– У Польщі мені постійно не вистачало коштів, а в Ірландії самотня жінка з маленькою дитиною отримує на місяць близько 1000 євро. Тож я приїхала з немовлям до Ірландії 25 листопада, – розповідає жінка. – З житлом Ірландії кому як пощастить. У розподільчому центрі City y West через комп'ютер підшукують житло, яке є на цей момент, туди й заселяють. Вони особливо не дивилися на склад родини. Нас оселили аж на півночі країни. Дитині на той момент було дев'ять місяців. Ми їхали з Дубліна автобусом до готелю 5-6 годин. Готель жахливий, але харчування було добрим. Дали кімнату в напівпідвальному крилі готелю, внизу. Холодно, сиро, щілини у вікнах! Усього +14 градусів! І я, і дитина постійно хворіли. У маленької температура була до +39,5. Дитина досі повністю не одужала, вже другий місяць пішов…Просила у готелі увійти в становище та хоча б обігрівач поставити. Не дозволяли. Я так розумію, що, люди стихаря купували та ставити.

Я відмовилася від цієї кімнати. Окрім того, що вона холодна, у мене дев'ятимісячна дитина, якій треба розвиватися, повзати. А там два маленьких ліжка і між ними майже немає проходу. Попрохала покращити умови. Хотіла їхати до розподільчого центру, але ж дорога туди займає 5-6 годин з пересадками, бо прямого сполучення немає. А у мене на руках маленька хвора дитина, колиска, валізи. Тимчасово дали при готелі іншу кімнату. Я знаю, що у готелі були теплі кімнати, і вони були вільні, але мені їх не дали. Дали кімнату, де також було прохолодно, тягнуло з вікон. Щілини просто заліпили, але липучки відклеїлися, тож був постійний холод. За 3 тижні 2 рази на антибіотиках просиділа.

Приклад житла в Ірландії:комусь дістаються хостели та невеличкі кімнати

Зі скандалом спрямували мене до іншого готелю. Але і там знов така ж ситуація: температура у кімнаті +14-16 градусів. Я просто плакала. Дитина спала тепло одягнена, я обмотувала голову пледом або спала в шапці. Через холоднечу, намагалася в кімнаті взагалі не перебувати. Там я витримала тиждень і поїхала. Можливо, треба було шукати хостів, проситися, щоб люди до себе взяли, але я не знала як. Ірландцям, які беруть до себе біженців, уряд сплачує десь 800 євро. Проте я не знайшла родини: не витримала та повернулась до Польщі. Одні нерви, стреси та сльози за цей місяць в Ірландії. Але це рулетка, комусь щастить із житлом. Одна жінка розповідала, що їх оселили до шикарного п'ятизіркового готелю. Добра кімната, гарні меблі, у кімнаті тепло, навіть підлога з підігрівом. А господар почав зводити дитячий майданчик у подвір'ї.





Раніше частіше оселяли у гарні апартаменти та готелі

Але буває, коли можуть оселити у погані умови, ще й далеко від цивілізації, коли навіть до автобусної зупинки потрібно пройти кілька кілометрів, а транспорт курсує зрідка. А інколи й чоловіків селять у п'ятизіркові готелі та ще й поруч і з автобусною зупинкою. Зараз все залежить від вдачі, адже відчутний брак вільного житла.

Виплати - 824 євро на місяць

Ірландія з початку війни в Україні скасувала візи для українців та вже прийняла понад 70 тисяч біженців.

Соціал практично кращий у Європі: виплати складають 206 євро на дорослу людину у тиждень. Це 824 євро у місяць. Та 40 євро на тиждень на дитину віком до 12 років (160 на місяць). На харчування та побутові послуги потрібно 400-500 євро на родину із 2 дітьми.

До того ж безкоштовне соціальне житло. Як правило, за виплатами потрібно приходити на пошту день у день.

Проте у всьому є своє «але». На початку війни оселяли у гарних готелях, навіть з харчуванням, не вираховуючи його з виплат. Проте зараз країна має борги перед готельєрами, а контракти на проживання людей закінчуються і ще незрозуміло, як буде із житлом надалі. З тих, хто мешкає на повному пансіоні з лютого почали вирахувати за харчування 10 євро на день.

З розселенням стає важче, і не далеко не завжди пропонують прийнятні умови. Якщо їдете з наданого житла на тиждень, з нього виселяють. Безкоштовне житло, як правило, надають один раз. Якщо не підійшли умови – можна шукати хост родину (їм платять за розміщення українців) або орендувати самостійно. Самостійна оренда житла дорога, а орендувати через великий попит важко.

Уряд розглядає можливість обмежити підтримку та розміщення біженців в Ірландії. Зокрема, йде мова про терміни розміщення біженців. Ірландська комісія з прав людини закликає уряд відмовитися від надання житла, що надається державою, новим прохачам притулку. І висловила занепокоєння щодо стандартів розміщення. Транзитний вузол Citywest, де приймають біженців, тимчасово закривається для шукачів притулку через проблеми з кількістю людей.

Аби Ірландія дала захист, потрібно довести, що на початок війни ви перебували в Україні. Перевіряють не лише штампи в'їзду виїзду, а й історію транзакцій в інтернет-банкінгу. Наприклад, у Приват-24 (так моно перевірити, де людина взагалі була протягом року). Якщо немає банківської карти, пропонують надати інші докази (може бути квиток на потяг, тест на ковід з клініки тощо). Цікаво, що останнім часом стало приїжджати багато чоловіків: хлопці з українськими паспортами тікають від російської мобілізації.

Транспортне забезпечення – слабке місце. Великі міста доволі швидко переповнилися, людей почали оселяти у селища, де інколи взагалі не курсують автобуси, або ж потрібно прогулятися у негоду 2-6 кілометри до зупинки. Чи до найближчої роботи – 2 години пішки, бо автобусів немає. Були випадки, коли оселяли навіть на маленьких острівцях, звідки можна поїхати лише поромом за 80 євро. У такому випадку, важко із працевлаштуванням, та навіть походом до магазину чи лікарні.

Транспортне забезпечення – слабке місце. Великі міста доволі швидко переповнилися, людей почали оселяти у селища, де інколи взагалі не курсують автобуси, або ж потрібно прогулятися у негоду 2-6 кілометри до зупинки. Чи до найближчої роботи – 2 години пішки, бо автобусів немає. Були випадки, коли оселяли навіть на маленьких острівцях, звідки можна поїхати лише поромом за 80 євро. У такому випадку, важко із працевлаштуванням, та навіть походом до магазину чи лікарні. Медицина безкоштовна, проте чекати прийму фахівця місяцями. У приймальному відділенні навіть з травмами можна просидіти кілька годин в очікуванні лікаря. Виклик швидкої – 130 євро.



Роботи в Ірландії багато, зарплати доволі високі. Наприклад, зарплата асистента сировара у невеликому селищі – 1800 євро. Але якщо працювати понад 3 дні на тиждень і понад 20 годин, можна втрати соцвиплати.















