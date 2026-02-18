У Кременчуці триває ремонт доріг: перелік вулиць

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 209 Коментарів: 1

Роботи виконують у кількох мікрорайонах міста — зокрема на Автокразівському бульварі та проспекті Свободи

У Кременчуці комунальники продовжують планові роботи з утримання дорожньої інфраструктури. Бригади КП «ШРБУ» працюють у різних районах міста. Про це повідомили у телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

Де і які роботи тривають в громаді:

на бульварі Автокразівському ремонтують покриття холодним асфальтом;

на проспекті Свободи та вулиці Троїцькій проводять ямковий ремонт із використанням рециклера;

на вулицях Академіка Герасимовича, Василя Стуса та набережній Лейтенанта Дніпрова обслуговують дорожні знаки;

на вулицях Салганна, Юрія Руфа та Залізничній очищають зливоприймальні решітки;

на вулицях Театральній, Івана Приходька, Соборній та Східній встановлюють і ремонтують дорожні знаки.

Додамо, що у 2026 році Кременчук планує витратити 183,3 млн грн на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури. Такі видатки передбачили в міському бюджеті, який затвердили на сесії міськради 19 грудня.

164,1 млн грн отримає комунальне підприємство «КПС ШРБУ». З них 163,7 млн грн планують спрямувати на поточний ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проїздів Кременчуцької міської територіальної громади.

Окремо в бюджеті заклали кошти на капітальні роботи. Зокрема, 18 млн грн планують витратити на капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста. Ще 1,2 млн грн передбачили на капітальний ремонт і встановлення дорожніх знаків.

5 лютого ШРБУ оголосило тендер на закупівлю 330 дорожніх знаків з очікуваною вартістю у понад 400 тисяч гривень.