У бюджеті Кременчука на 2026 рік на дороги заклали понад 183 млн грн

У 2026 році Кременчук планує витратити 183,3 млн грн на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури. Такі видатки передбачили в міському бюджеті, який затвердили на сесії міськради 19 грудня.

164,1 млн грн отримає комунальне підприємство «КПС ШРБУ». З них 163,7 млн грн планують спрямувати на поточний ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проїздів Кременчуцької міської територіальної громади. Ще 397,6 тис. грн передбачили на муніципальні доплати з нарахуваннями працівникам підприємства.

Окремо в бюджеті заклали кошти на капітальні роботи. Зокрема, 18 млн грн планують витратити на капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста. Ще 1,2 млн грн передбачили на капітальний ремонт і встановлення дорожніх знаків.

У міськраді зазначають, що ці видатки мають забезпечити збереження дорожньої інфраструктури, підвищити безпеку руху та ефективність використання вулично-дорожньої мережі.

Нагадаємо, нещодавно дорожники оновили покриття на трасі Хорол — Кременчук.