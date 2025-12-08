Дорожники оновили покриття на трасі Хорол — Кременчук — ОВА

У перший тиждень зими на Полтавщині відремонтували ще 13,9 тис. м² покриття місцевих доріг. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Цього тижня роботи тривають у шести громадах: Піщанській, Полтавській, Омельницькій, Білицькій, Чорнухинській та Сергіївській.
Окремо фахівці відновлюють покриття на дорогах державного значення. Від початку року оновили 555,8 тис. м². Минулого тижня — 15 тис. м² на автошляхах:
Загалом із початку року дорожники оновили 694 тис. м² місцевих шляхів.
Нагадаємо, з 1 по 26 грудня Укртрансбезпека посилює контроль за безпекою пасажирських і вантажних перевезень у зимовий період.
