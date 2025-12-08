Олена Шуляк
Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

Дорожники оновили покриття на трасі Хорол — Кременчук — ОВА

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 177

Дорожники працюватимуть у шести громадах області

У перший тиждень зими на Полтавщині відремонтували ще 13,9 тис. м² покриття місцевих доріг. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Цього тижня роботи тривають у шести громадах: Піщанській, Полтавській, Омельницькій, Білицькій, Чорнухинській та Сергіївській.

Окремо фахівці відновлюють покриття на дорогах державного значення. Від початку року оновили 555,8 тис. м². Минулого тижня — 15 тис. м² на автошляхах:

  • М-22 Полтава — Олександрія,
  • Н-08 Бориспіль — Маріуполь,
  • Т-17-16 Хорол — Кременчук.

Загалом із початку року дорожники оновили 694 тис. м² місцевих шляхів.

Нагадаємо, з 1 по 26 грудня Укртрансбезпека посилює контроль за безпекою пасажирських і вантажних перевезень у зимовий період.

0
Автор: Телеграф
Теги: дороги
