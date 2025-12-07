ГО "Захист держави"
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Кременчук вшановує тих, хто тримає тил і оборону

Сьогодні, 09:24
79
Блоги

5 грудня у Кременчуці відбулися заходи з нагоди Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил України, що об’єднали волонтерські спільноти, військових і всіх, хто тримає нашу оборону щоденно й без перерв.

 

Керівники кременчуцьких осередків ГО «Захист держави» — міського та районного — Микола Капінос та Володимир Поляков – відзначили грамотами найактивніших учасників Волонтерського центру ВПУ-7 та волонтерської групи «Кременчук». Це люди, які часто не афішують своєї діяльності, але їхня тиха робота звучить гучніше за будь-які промови.

Подяки також отримали представники військових частин, що створювалися або проходили службу в Кременчуці. Саме їхня щоденна праця — опора безпеки міста й держави.

Святкову атмосферу підтримали студенти ВПУ №7, які підготували щиру концертну програму. А хвилина мовчання стала тим потрібним акцентом, що нагадав: наші сьогоднішні дні спираються на подвиг тих, хто віддав життя за Україну.

Окремо прозвучали слова вдячності юним волонтерам — учням 4-го класу Кременчуцької гімназії №18. Вони народилися у час великої війни, але вже вміють підтримувати так по-дорослому щиро, як іноді не вміємо ми.

ГО «Захист держави» висловлює подяку всім волонтерам, військовослужбовцям і кожному громадянину, чия щоденна робота наближає перемогу. Основи нашої сили прості: небайдужість, спільність і готовність підтримати одне одного. Разом ми тримаємо ці позиції — й тримаємо надійно.

