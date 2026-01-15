ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб

Сьогодні, 14:22
70
Блоги

Україна переживає безпрецедентний період у своїй історії. Повномасштабна війна вимагає від нас усіх максимальної консолідації, єдності та відповідальності. Особливої уваги та підтримки потребують люди, які втратили домівки через окупацію, зокрема ті з них, хто захищає нашу державу зі зброєю в руках або отримав інвалідність внаслідок війни.

 

Сьогодні ми змушені з тривогою констатувати: системні недоліки в організації та фінансуванні соціальних програм для переселенців, захисників і захисниць підривають довіру суспільства до влади та ставлять під загрозу виконання державою своїх зобов’язань перед тими, хто найбільше цього потребує.

Події останніх місяців, пов’язані з реалізацією урядової програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, зокрема учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (постанова КМУ №1176), виявили серйозні проблеми. Програма, яка мала стати реальною підтримкою для тих, хто найбільше постраждав від війни, наразі не працює належним чином через організаційні прогалини та значний дефіцит фінансування.

Громадська організація "Захист Держави" заявляє:
Держава має виконувати свої зобов’язання перед переселенцями з окупованих територій, особливо перед тими з них, хто захищає Україну на передовій або отримав інвалідність внаслідок війни. Затримки у реалізації програми негативно впливають на моральний стан наших захисників і захисниць та суспільну довіру до державних інституцій.

Факти, що викликають занепокоєння:
• із 25 000 поданих заявок на 1 січня 2026 року розглянуто позитивно лише близько 800;
• виділено з держбюджету 14 млрд грн замість необхідних 60 млрд на реалізацію програми на 2026 рік – і це менше чверті потреби;
• методика перевірки майнового стану заявників досі остаточно не розроблена;
• багато комісій на місцях досі не сформовані або не мають достатніх ресурсів для роботи;
• передбачені паузи у фінансуванні створюють невизначеність для тисяч людей, які чекають на допомогу.

ГО "Захист Держави" звертається до Уряду та всіх інших відповідальних органів державної влади і місцевого самоврядування:
1. забезпечити виділення достатнього обсягу фінансування програми на 2026 рік;
2. прискорити розробку та впровадження чітких, прозорих механізмів реалізації програми;
3. завершити формування комісій на місцях та забезпечити їх необхідними ресурсами;
4. запровадити регулярну публічну звітність про перебіг реалізації програми;
5. визначити конкретних посадових осіб, відповідальних за реалізацію програми на всіх рівнях.
Тисячі переселенців з окупованих територій, серед яких ветерани, ветеранки та особи з інвалідністю внаслідок війни, які віддали здоров’я за нашу незалежність, заслуговують на своєчасне виконання взятих державою зобов’язань.

Громадська організація "Захист Держави" закликає Прем'єр-міністра України та всі інші відповідальні органи вжити невідкладних заходів для виправлення ситуації та забезпечення ефективної роботи програми.
Заява.

Ми переконані: держава, яка виконує взяті на себе зобов’язання, – це основа нашої сили та єдності.

Разом – за сильну Україну!

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
17.12.2025, 16:48
2 409
Vitalij Kudria
ГО "Захист держави"
У Кременчуці в межах волонтерської діяльності забезпечили виготовлення та передачу допоміжних інженерних засобів для військових підрозділів.
9.01.2026, 15:17
1 904
ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
31.12.2025, 11:30
627

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх