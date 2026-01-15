Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб

Україна переживає безпрецедентний період у своїй історії. Повномасштабна війна вимагає від нас усіх максимальної консолідації, єдності та відповідальності. Особливої уваги та підтримки потребують люди, які втратили домівки через окупацію, зокрема ті з них, хто захищає нашу державу зі зброєю в руках або отримав інвалідність внаслідок війни.

Сьогодні ми змушені з тривогою констатувати: системні недоліки в організації та фінансуванні соціальних програм для переселенців, захисників і захисниць підривають довіру суспільства до влади та ставлять під загрозу виконання державою своїх зобов’язань перед тими, хто найбільше цього потребує.

Події останніх місяців, пов’язані з реалізацією урядової програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, зокрема учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (постанова КМУ №1176), виявили серйозні проблеми. Програма, яка мала стати реальною підтримкою для тих, хто найбільше постраждав від війни, наразі не працює належним чином через організаційні прогалини та значний дефіцит фінансування.

Громадська організація "Захист Держави" заявляє:

Держава має виконувати свої зобов’язання перед переселенцями з окупованих територій, особливо перед тими з них, хто захищає Україну на передовій або отримав інвалідність внаслідок війни. Затримки у реалізації програми негативно впливають на моральний стан наших захисників і захисниць та суспільну довіру до державних інституцій.

Факти, що викликають занепокоєння:

• із 25 000 поданих заявок на 1 січня 2026 року розглянуто позитивно лише близько 800;

• виділено з держбюджету 14 млрд грн замість необхідних 60 млрд на реалізацію програми на 2026 рік – і це менше чверті потреби;

• методика перевірки майнового стану заявників досі остаточно не розроблена;

• багато комісій на місцях досі не сформовані або не мають достатніх ресурсів для роботи;

• передбачені паузи у фінансуванні створюють невизначеність для тисяч людей, які чекають на допомогу.

ГО "Захист Держави" звертається до Уряду та всіх інших відповідальних органів державної влади і місцевого самоврядування:

1. забезпечити виділення достатнього обсягу фінансування програми на 2026 рік;

2. прискорити розробку та впровадження чітких, прозорих механізмів реалізації програми;

3. завершити формування комісій на місцях та забезпечити їх необхідними ресурсами;

4. запровадити регулярну публічну звітність про перебіг реалізації програми;

5. визначити конкретних посадових осіб, відповідальних за реалізацію програми на всіх рівнях.

Тисячі переселенців з окупованих територій, серед яких ветерани, ветеранки та особи з інвалідністю внаслідок війни, які віддали здоров’я за нашу незалежність, заслуговують на своєчасне виконання взятих державою зобов’язань.

Громадська організація "Захист Держави" закликає Прем'єр-міністра України та всі інші відповідальні органи вжити невідкладних заходів для виправлення ситуації та забезпечення ефективної роботи програми.

Ми переконані: держава, яка виконує взяті на себе зобов’язання, – це основа нашої сили та єдності.

Разом – за сильну Україну!