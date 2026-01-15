ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Полтаві медсестру підозрюють у вимаганні грошей: 60 тисяч гривень за групу інвалідності

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 155

 

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину

Полтавську медсестру підозрюють у вимаганні грошей за групу інвалідності. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини. За даними слідства, медсестра однієї з полтавських лікарень запропонувала чоловіку, який має інвалідність, «допомогу» у продовженні строку інвалідності. Початкову вартість такої послуги вона оцінила у 60 тисяч гривень.

У жовтні 2025 року жінка отримала 20 тисяч гривень за оформлення документів, їх передача відбулась в одному з магазинів.

У грудні 2025 року вона, за даними правоохоронців, отримала ще 1600 доларів США за позитивне рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Ці кошти вона отримала поблизу лікарні.

 

Наразі жінці повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Нагадаємо, що житель Полтавщини пропонував 200 доларів поліціянтам, аби уникнути мобілізації, за це йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Автор: Катерина Животовська
Теги: прокуратура Полтавщини інвалідність неправомірна вигода
