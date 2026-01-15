У Полтаві медсестру підозрюють у вимаганні грошей: 60 тисяч гривень за групу інвалідності

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 155

Полтавську медсестру підозрюють у вимаганні грошей за групу інвалідності. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини. За даними слідства, медсестра однієї з полтавських лікарень запропонувала чоловіку, який має інвалідність, «допомогу» у продовженні строку інвалідності. Початкову вартість такої послуги вона оцінила у 60 тисяч гривень.

У жовтні 2025 року жінка отримала 20 тисяч гривень за оформлення документів, їх передача відбулась в одному з магазинів.

У грудні 2025 року вона, за даними правоохоронців, отримала ще 1600 доларів США за позитивне рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Ці кошти вона отримала поблизу лікарні.

Наразі жінці повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

