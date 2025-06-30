41-річній Ларисі Богомаз терміново потрібна пересадка печінки: мама двох доньок просить про допомогу

41-річна Лариса Богомаз із Кременчука вже рік бореться з онкологією. Унаслідок лікування розвинулося автоімунне захворювання та цироз печінки. Стан критичний. Життя Лариси може врятувати лише термінова пересадка печінки.
Лариса — мама двох доньок, яким 11 і 18 років. Вона не може працювати через хворобу, а всі заощадження родини вже витрачені на попереднє лікування.
На медикаментозний супровід та підготовку до трансплантації необхідно зібрати 250 000 гривень.
Родина просить про допомогу всіх небайдужих!
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