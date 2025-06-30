41-річній Ларисі Богомаз терміново потрібна пересадка печінки: мама двох доньок просить про допомогу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 695

Будь-яка ваша гривня — це шанс на життя

41-річна Лариса Богомаз із Кременчука вже рік бореться з онкологією. Унаслідок лікування розвинулося автоімунне захворювання та цироз печінки. Стан критичний. Життя Лариси може врятувати лише термінова пересадка печінки.

Лариса — мама двох доньок, яким 11 і 18 років. Вона не може працювати через хворобу, а всі заощадження родини вже витрачені на попереднє лікування.

На медикаментозний супровід та підготовку до трансплантації необхідно зібрати 250 000 гривень.

Родина просить про допомогу всіх небайдужих!