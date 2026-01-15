Житель Полтавщини пропонував 200 доларів поліціянтам, аби уникнути мобілізації

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 274

За пропозицію хабаря службовим особам йому призначили штраф

На Полтавщині чоловік пропонував поліціянтам 200 доларів хабаря, аби уникнути мобілізації. Про це стало відомо із вироку Хорольського райсуду від 12 січня.

Як встановив суд, 29 листопада 2025 року правоохоронці виїхали на виклик щодо конфлікту в Хоролі. Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку як порушник військового обліку, тож його необхідно доставити до територіального центру комплектування.

Щоб уникнути цього, нетверезий обвинувачений запропонував двом працівникам поліції по 100 доларів кожному. Правоохоронці відмовилися від хабаря та повідомили про подію на лінію «102».

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) та призначив штраф у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 тисяч гривень. Сплачувати штраф обвинувачений буде протягом шести місяців.

Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці нетверезий водій скоїв ДТП і намагався відкупитися від поліції.