ГО "Захист держави"
Відповідальність на місцях як основа сильної держави
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Житель Полтавщини пропонував 200 доларів поліціянтам, аби уникнути мобілізації

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 274

 

За пропозицію хабаря службовим особам йому призначили штраф

На Полтавщині чоловік пропонував поліціянтам 200 доларів хабаря, аби уникнути мобілізації. Про це стало відомо із вироку Хорольського райсуду від 12 січня.

Як встановив суд, 29 листопада 2025 року правоохоронці виїхали на виклик щодо конфлікту в Хоролі. Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку як порушник військового обліку, тож його необхідно доставити до територіального центру комплектування.

Щоб уникнути цього, нетверезий обвинувачений запропонував двом працівникам поліції по 100 доларів кожному. Правоохоронці відмовилися від хабаря та повідомили про подію на лінію «102».

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) та призначив штраф у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 тисяч гривень. Сплачувати штраф обвинувачений буде протягом шести місяців.

Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці нетверезий водій скоїв ДТП і намагався відкупитися від поліції.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: хабар поліція мобілізація ухилення від мобілізації
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх