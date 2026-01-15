Завтра у Кременчуці прощатимуться із військовослужбовцем Маратом Нуделем

У п’ятницю, 16 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого захисника Марата Нуделя. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 7 — помер 11 січня 2026 року.
Прощання та поховання Марата Нуделя відбудеться завтра, 16 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.
