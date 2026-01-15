У Глобиному надзвичайники врятували чоловіка з охопленого вогнем будинку

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 136

14 січня в місті Глобине сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини. Як встановили рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста, вогонь охопив перекриття житлового будинку на площі 3 м². Під час гасіння надзвичайники врятували чоловіка та передали його медикам. Пожежу оперативно ліквідували, завдяки чому будинок вдалося врятувати від знищення. Ймовірною причиною загоряння стала технічна несправність пічного опалення.

