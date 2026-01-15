У Глобиному надзвичайники врятували чоловіка з охопленого вогнем будинку

14 січня в місті Глобине сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини. Як встановили рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста, вогонь охопив перекриття житлового будинку на площі 3 м². Під час гасіння надзвичайники врятували чоловіка та передали його медикам. Пожежу оперативно ліквідували, завдяки чому будинок вдалося врятувати від знищення. Ймовірною причиною загоряння стала технічна несправність пічного опалення.
Нагадаємо, що за 13 січня в пожежах в Кременчуцькому районі загинули тварини і людина.
