Надзвичайні новини

У Глобиному надзвичайники врятували чоловіка з охопленого вогнем будинку

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 136

 

Ймовірною причиною загоряння стала технічна несправність пічного опалення

14 січня в місті Глобине сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини. Як встановили рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста, вогонь охопив перекриття житлового будинку на площі 3 м². Під час гасіння надзвичайники врятували чоловіка та передали його медикам. Пожежу оперативно ліквідували, завдяки чому будинок вдалося врятувати від знищення. Ймовірною причиною загоряння стала технічна несправність пічного опалення. 

Нагадаємо, що за 13 січня в пожежах в Кременчуцькому районі загинули тварини і людина.

Автор: Катерина Животовська
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
