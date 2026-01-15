«Якщо не доносити ці історії до дорослих і дітей, наша нація буде мертва» — у Кременчуці відбулася зустріч із «кіборгами» ДАПу

У день вшанування пам’яті падіння диспетчерської вежі Донецького аеропорту ветерани оборони ДАПу зустрілися з кременчуківцями, щоб розповісти власні, не з книжок, історії війни
14 січня, у міській художній галереї відбулася зустріч із ветеранами російсько-української війни — «кіборгами» Донецького аеропорту. Захід приурочили до 11-х роковин падіння диспетчерської вежі ДАПу, що сталося 13 січня 2015 року.
Під час зустрічі ветеран Олександр Оловаренко з позивним «Акбар» разом зі своїми побратимами — Артуром Мазілкіним та Юрієм Самойленком — поділилися реальними історіями з оборони аеропорту.
Олександр Оловаренко приніс із собою роздруковані світлини, які він особисто робив під час служби. На одному з фото — диспетчерська вежа після влучання снаряда.
На іншому фото — викладена бруківка та три іконки. За словами «Акбара», фактично це й був увесь захист, який мали оборонці.
Ще на одній світлині зображений капелан підрозділу.
Говорили й про технічне забезпечення. За словами ветеранів, у порівнянні з сучасним озброєнням, те, що було у них тоді — це дитячий садок.
Чоловіки, жартуючи та іноді не стримуючи сліз, ділилися спогадами й відчуттями тих днів. Розповідали, як перевозили набої в автомобільних покришках, як виживали під час сильних морозів.
Говорили й про нестачу провізії та набоїв.
Згадували й про спроби зігрітися:
На переконання учасників зустрічі, якщо не доносити цю історію спротиву окупантам дітям і дорослим, нація ризикує втратити пам’ять і силу.
Наприкінці зустрічі «Акбар» передав керівнику Музею військової історії Кременчука Володимиру Полякову свою куртку, в якій перебував під час оборони аеропорту, а також конверти з портретом і фотографіями, ці речі будуть зберігатись в музеї. У відповідь керівник музею подарував військовим книги, присвячені «кіборгам» Донецького аеропорту.
Серед гостей заходу зібралось чимало люду, були й студенти, і близькі військових, дехто не стримував сліз.
