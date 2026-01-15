На Полтавщині рибалки врятували лебедя з замерзлого Дніпра

Посеред замерзлого Дніпра на Полтавщині рибалки виявили лебедя, який не міг самостійно рухатися через сильне переохолодження. Птаха доставили до берега на санчатах і передали фахівцям для надання допомоги. Нині лебідь перебуває у безпеці та отримує необхідне лікування.

Про це повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на головного лікаря ГО «Центр порятунку та реабілітації диких тварин» Артура Шабліяна.

За інформацією фахівців, рибалки знайшли лебедя просто посеред криги. Щоб врятувати птаха, їм довелося близько години добиратися до нього замерзлою річкою, а потім ще стільки ж повертатися назад, везучи лебедя на санях. Після цього вони зв’язалися з волонтерами, які оперативно виїхали на місце.

Стан птаха на момент порятунку був критичний. Його зігріли, надали підтримувальну терапію та наразі постійно контролюють самопочуття. Подальший прогноз залежить від того, як лебідь відреагує на лікування.

У центрі порятунку зазначають, що зима є серйозним випробуванням для молодих і ослаблених птахів. Під час міграції зграї нерідко залишають тих, хто не має достатньо сил летіти далі, особливо за умов нестачі їжі та сильних морозів.

