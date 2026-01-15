У Кременчуцькому районі зіткнулись вантажівки: двоє людей постраждало

14 січня

14 січня, близько 17.00 на дорозі Н-08 між селами гроші та Устимівка Кременчуцького району сталась дорожньою-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль ТАТА, яким керував 57-річний чоловік, зіткнувся з вантажівкою Renault, за кермом якої був водій 56 років. Внаслідок ДТП водій ТАТА та пасажир Renault постраждали, їх госпіталізували. Слідчі вирішують питання щодо початку розслідування. Обставини та причини ДТП встановлюються.

