Надзвичайні новини

На трасі Київ–Харків–Довжанський у ДТП загинула пасажирка легковика

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 178

Аварія сталася поблизу Лобкової Балки на Лубенщині

14 січня у Лубенському районі Полтавської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 37-річна пасажирка легкового автомобіля. Аварія сталася близько 13.40 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, неподалік села Лобкова Балка Хорольської громади. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, Renault Kangoo, яким керував 67-річний водій, злетів з дороги та зіткнувся з відбійником. Унаслідок зіткнення пасажирка загинула на місці події.

Слідчі поліції області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі зіткнулись вантажівки — двоє людей постраждало.

Автор: Руслана Горгола
