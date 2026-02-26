Ми оновилися!

Ласкаво просимо на новий Телеграф!

Сайт змінився. Але ми — ні.

Ми так само прокидаємося раніше за всіх, моніторимо тривоги, перевіряємо факти і пишемо про Кременчук.

Просто тепер це трохи зручніше для вас.

Подивіться на нову версію. Вона — про рух уперед. Про життя. Про місто, яке тримається.

І про нас із вами.

З любов’ю до Кременчука —

ваш «Кременчуцький Телеграф»