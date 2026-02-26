26 лютого близько 4.10 на вулиці Ярмарковій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода із потерпілим. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, 23-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на 56-річного чоловіка, який рухався проїжджою частиною дороги.
Унаслідок аварії пішохода з травмами госпіталізували.
Слідчі Кременчуцького районного управління поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості.
Обставини та причини ДТП встановлює слідство.
Нагадаємо, кілька днів тому у Кременчуці аварія зупинила рух тролейбусів і автобуса.