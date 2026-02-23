У Полтаві Mitsubishi збив пішоходку — жінку госпіталізували

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 276

21 лютого близько 14.00 в Полтаві сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала пішоходка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, 47-річна жінка, керуючи автомобілем Mitsubishi, наїхала на 65-річну пішоходку. Внаслідок цього постраждала отримала травми і її ушпиталили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Нагадаємо, що 21 лютого поблизу села Жоржівка на Полтавщині автівка провалилася під кригу.