Гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища

Сьогодні, 15:05

За прогнозом синоптиків, уночі та в першій половині дня 24 лютого на території Полтавської області очікується ожеледь та ожеледиця на дорогах, що може ускладнити рух транспортних засобів. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Також вночі та першій половині дня очікується сніг та дощ. У другій половині дня прогнозують туман з видимістю 200–500 м та слабкі опади.

Температура протягом доби очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Метеорологи закликають водіїв і пішоходів бути уважними та обирати безпечну швидкість під час пересування.







