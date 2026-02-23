За тиждень у Кременчуці затримали 16 водіїв із ознаками сп’яніння

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 109

У двох випадках показник рівня алкоголю в крові значно перевищував допустиму норму

Патрульні поліцейські Кременчука протягом минулого тижня виявили 16 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп’яніння. Про це повідомили в Патрульна поліція Кременчука.

Один із таких випадків стався на вулиці Сержанта Мельничука. Автомобіль ВАЗ зупинили через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у 43-річного кермувальника поліцейські запідозрили алкогольне сп’яніння. Медичний огляд із використанням алкотестера показав 0,94 проміле — показник, що майже у п’ять разів перевищує допустиму норму.

Чоловіка усунули від керування, а також оформили адміністративні матеріали за керування у нетверезому стані та за експлуатацію транспортного засобу з технічними несправностями.

Ще один інцидент патрульні зафіксували вночі на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова. Там зупинили автомобіль ВАЗ, який рухався під час комендантської години. За кермом перебував 51-річний водій. Перевірка на місці показала 1,52 проміле алкоголю в крові — рівень, що майже у вісім разів перевищує норму.

За цим фактом правоохоронці склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

