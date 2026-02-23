У Кременчуці поліція затримала чоловіка за підозрою в убивстві

Минулого тижня, 19 лютого, близько 21.20 на вулиці Василя Симоненка у Кременчуці в одному з приватних будинків знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що на місці правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 36-річний місцевий житель.
Поліціянти з’ясували, що чоловіка вбили. Для встановлення точної причини смерті його тіло відправили на судово-медичну експертизу.
Згодом правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, причетного до скоєного — ним виявився 56-річний місцевий чоловік. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Підозрюваному може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, у перший день року на Полтавщині чоловік убив батька, бо той не розтопив грубку.
