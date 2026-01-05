Чоловік убив 70-річного батька в перший день нового року, бо той не розтопив грубу

У селі Великі Будища Миргородського району 44-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння забив 70-річного батька до смерті. Поліція повідомила йому про підозру та взяла під варту

У Миргородському районі поліція розслідує вбивство, яке сталася у перший день нового року,повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, між 44-річним чоловіком і його 70-річним батьком виник побутовий конфлікт — син був невдоволений, що батько не розтопив грубу. Під час сварки він стягнув батька з ліжка на підлогу та почав жорстоко бити металевим ломом. Після цього перетягнув його на кухню й продовжив бити ногами.

Експертний висновок показав, що потерпілий отримав не менше 20 ударів по голові та тілу, від яких настала смерть.

Правоохоронці затримали нападника, повідомили йому про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України) та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

