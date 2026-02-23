ГО "Захист держави"
Спорт

Юна спортсменка з Полтавщини виборола «золото» чемпіонату України з легкої атлетики

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 157

Валерія Лапа показала накращий результат у секторі потрійного стрибка

Учениця Кременчуцького спортивного ліцею ім.Піддубного Валерія Лапа здобула золоту медаль Чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів, який відбувся 21–22 лютого 2026 року в Києві. Спортсменка продемонструвала високий рівень підготовки та виборола одразу дві нагороди на всеукраїнських змаганнях. Про це повідомляють на сторінці закладу.

У секторі потрійного стрибка Валерія показала результат 12 м 35 см, що принесло їй чемпіонський титул та стало новим особистим рекордом.

Також успішним став виступ у стрибках у довжину — з результатом 5 м 76 см спортсменка посіла третє місце, піднявшись на п’єдестал пошани ще в одній дисципліні. 

До змагань Валерію підготувала тренер Вікторія Козлова.

Нагадаємо, що кременчуцький спортсмен здобув «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO.

 

Автор: Катерина Животовська
Теги: легка атлетика чемпіонка стрибки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

