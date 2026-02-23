«На щиті» до Кременчуччини повернувся захисник Вадим Драч

Загинув захисник під час виконання бойового завдання на Донеччині

30 січня у Горішніх Плавнях провели в останню путь загиблого на війні старшого солдата Збройних Сил України Вадима Драча.

Вадим Петрович Драч народився 31 липня 1974 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення середньої школи № 3 навчався у професійно-технічному училищі № 15, де здобув професію помічника машиніста тепловоза. У 1992-1994 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Із грудня 1994 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті в залізничному цеху.

21 лютого 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. Тривалий час вважався безвісти зниклим. 9 травня 2024 року під час бойового завдання, вірний військовій присязі, старший солдат Збройних Сил України Вадим Драч героїчно загинув у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.

Драча Вадима Петровича поховали з військовими почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно!».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.