На Полтавщині незаконно вирубали лісосмугу: збитки склали понад 585 тис. грн

Учора, 22 лютого, у Карлівській громаді екологи виявили незаконну порубку дерев у полезахисній лісосмузі. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Відомо, що на місці події виявили невідомих осіб, які вирубували дерева без дозвільних документів. Інспектори зупинили два транспортні засоби та викликали поліцію.

Разом із правоохоронцями вони оглянули територію та провели заміри пнів зрубаних дерев, щоб визначити розмір шкоди довкіллю. Поліціянти вилучили бензопили та автомобілі, які використовували під час вирубки.

За попередніми розрахунками, збитки, завдані державі, становлять 585 тисяч 880 гривень.

За фактом правопорушення поліціянти відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішують питання про арешт вилученого майна та притягнення причетних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно у Решетилівській громаді на Полтавщині незаконно вирубали 147 дерев — збитки склали понад 101 тисячу гривень.