ГО "Захист держави"
У Полтаві офіційно відкрито міський і обласний осередки ГО «Захист держави» в новому приміщенні.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині незаконно вирубали лісосмугу: збитки склали понад 585 тис. грн

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 0

 

Правоохоронці вилучили автомобілі та бензопили

Учора, 22 лютого, у Карлівській громаді екологи виявили незаконну порубку дерев у полезахисній лісосмузі. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Відомо, що на місці події виявили невідомих осіб, які вирубували дерева без дозвільних документів. Інспектори зупинили два транспортні засоби та викликали поліцію.

 

Разом із правоохоронцями вони оглянули територію та провели заміри пнів зрубаних дерев, щоб визначити розмір шкоди довкіллю. Поліціянти вилучили бензопили та автомобілі, які використовували під час вирубки.

За попередніми розрахунками, збитки, завдані державі, становлять 585 тисяч 880 гривень.

 

За фактом правопорушення поліціянти відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішують питання про арешт вилученого майна та притягнення причетних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно у Решетилівській громаді на Полтавщині незаконно вирубали 147 дерев — збитки склали понад 101 тисячу гривень.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція центрального округу
Теги: вирубка лісу дерева Держекоінспекція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх